Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал, что думает о перспективах Украины на транзит газа.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал, что думает о перспективах Украины на транзит газа.По словам эксперта, ни Ангела Меркель, ни другие западные политики не вправе решать, продлится ли транзит российского газа через Незалежную после 2024 года. Как отметил специалист, в данном случае последнее слово все равно останется за Москвой."Это вопрос коммерческих приоритетов компании "Газпром", которая является коммерческим поставщиком газа на европейский рынок", – заявил Константин Симонов. Он добавил, что предприятию все время напоминают, что оно находится в условиях жесточайшей конкуренции с другими поставщиками. Несмотря на все сложности, "Газпром" готов к поставкам, однако снизить их стоимость – законное желание компании.Директор Фонда национальной энергетической безопасности отметил, что именно поэтому Россия занялась строительством "Северного потока – 2", который должен сократить расстояние до немецкого рынка на 1900 километров. "А нам говорят: "Ой, а Украина?" А причем тут Украина?" – цитирует Константина Симонова издание "ПолитНавигатор" со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".Эксперт также подчеркнул, что в сложившейся ситуации особенно комично смотрятся попытки украинских политиков стребовать с России компенсацию за прекращение транзита. "У нас коммерческие отношения. Они зафиксированы до конца 2024 года", – напомнил директор Фонда.