13.07.2021

2021-07-13 13:15:37

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (25(9771) от 13 июля 2021 года).

ХОРОШИЙ ПОДАРОК АВТОИНСПЕКТОРАМ

В столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня создания Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 2.



ТАК ДЕРЖАТЬ

Полгода напряжённой учёбы позади. На плацу Учебного центра ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве собрались сотрудники, отныне готовые к самостоятельной полицейской службе. Читайте на странице 2.



ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

Ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Виктору ЧИЖОВУ исполнилось 90 лет. Продолжение на странице 2.



ВСЕ ЗАДАЧИ — ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ!

18 июля отмечается профессиональный праздник работников хозяйственной службы органов внутренних дел. Вот уже больше ста лет, с 1918 года, её сотрудники обеспечивают стражей правопорядка всем необходимым — от карандаша до робота-сапёра. Читайте на странице 3.



НЕ ОСТАЁТСЯ НИКТО БЕЗ ПРИСМОТРА

В летний период круг задач, стоящих перед сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, значительно расширяется. Почему так происходит, рассказала начальник отделения ПДН Отдела МВД России по району Крюково майор полиции Анастасия КУДРИНА. Читайте на странице 4.



ИСПЫТАНИЯ ВЫДЕРЖАЛИ И ПОБЕДИЛИ!

Коллектив Центральной бухгалтерии УВД по СВАО в прошлом году победил в профессиональном конкурсе и стал лучшим подразделением финансового обеспечения гарнизона московской полиции. Читайте на странице 5.



В СЕРДЦЕ И МОДЕЛЯХ — ТЕХНИКА ГАИ

Майор полиции в отставке Ринат САМАТОВ, который более трёх десятков лет своей жизни посвятил работе в дорожно-патрульной службе Госавтоинспекции на юге мегаполиса, — действительно яркая, неординарная личность. Отмеченный за успешную профессиональную деятельность ведомственными медалями и знаком «Отличник милиции», Ринат Шамилевич всем сердцем прикипел к ГАИ. Продолжение на страницах 6-7.



ХОТЯ ГРАНИЦЫ «ЗАКРЫТЫ НА ЗАМОК»

Вряд ли в нашей стране есть отрасль, более пострадавшая от коронавируса, чем туризм. Под напором коварной инфекции повсеместно «на замке» границы, сокращены до минимума полёты гражданской авиации, маршруты поездов и автомобильного транспорта, что обернулось практически нулевым уровнем поездок туристов. Читайте на странице 7.



ФОТОГРАФИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

В здании столичного управления Госавтоинспекции прошло необычное мероприятие — открытие фотовыставки сотрудника Госавтоинспекции и фотографа Дениса АВВАКУМОВА под названием «Стоп Кадр». Персональная выставка приурочена к 85-летию Госавтоинспекции. Подробности читайте на странице 8.



ВЫБОР ПРОФЕССИИ И... ДРУГ ДРУГА

— Уважаемые москвичи и гости столицы! Кто попробует свои силы в небольшом соревновании-квесте на проверку ума, сообразительности, логики и грамотности? Настя работала «в поле», делая для своей организации исследования на уровень образованности среди молодёжи одного из московских районов. Читайте на странице 9.



КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис ИЛЬЯСОВ принял участие в поздравлении сотрудниками полиции многодетных семей в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности. Читайте на странице 9.



ПЛЕМЯННИК ВОЖДЯ ПРИГЛАСИЛ ЖУЛИКОВ К СЕБЕ НА КОТЕЛЬНИЧЕСКУЮ

В Таганском районном суде оглашён приговор мошеннице Анастасии Белянкиной, пытавшейся вместе с сообщниками «развести» на крупную сумму ветерана Великой Отечественной войны, который к тому же приходился племянником Иосифу Сталину по линии жены Надежды Аллилуевой. Читайте на странице 11.



КОГО ОБМАНЫВАЕМ?

Серьёзную обеспокоенность вызвала появившаяся информация о продаже на чёрном рынке поддельных сертификатов о прохождения вакцинации от коронавируса. Подробности читайте на странице 11.



ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

Несколько месяцев назад в рассказе о работе сотрудников отдела уголовного розыска УВД по ЗАО мы вкратце писали о крупном мошенничестве, раскрытом ими. Напомним, как было дело. Читайте на странице 12.



«АНГЕЛЫ» С ПОЛОСАТЫМИ ЖЕЗЛАМИ

«…И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное?» Читайте на странице 12.



ИСТОРИЯ — В ТВОИХ РУКАХ!

Конечно же, не ради красного словца так можно утверждать не только в переносном, но и в прямом смысле. В отделе МВД России по Пресненскому району Центрального административного округа Москвы хранится настоящий раритет — «Летопись боевой и трудовой жизни коллектива 43 отделения милиции». Подробности читайте на странице 13.



ЗА ЛЮБОВЬ И ОТЕЧЕСТВО

1714 года ноября 24 дня был объявлен в Санкт-Петербурге государев Указ «О возложении Ордена Св. Великомученицы Екатерины на Государыню Царицу Екатерину Алексеевну». Читайте на странице 14.



ПРИДВОРНЫЙ ДРЕСС-КОД

«Как от шикарных целомудренных платьев в пол и элегантных костюмов мы пришли к барби-хипстерам?» — озадачилась я вопросом, посетив выставку «Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века» в Выставочном комплексе Исторического музея. Кстати, впервые за 15 лет в Москву из своих фондов её привёз Государственный Эрмитаж. Читайте на странице 15.



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