Строителя фельдшерско-акушерских пунктов признали виновным в мошенничестве. Как установил суд, предприниматель должен был поставить и собрать здание ФАПа в поселке Передел для нужд

Строителя фельдшерско-акушерских пунктов признали виновным в мошенничестве. Как установил суд, предприниматель должен был поставить и собрать здание ФАПа в поселке Передел для нужд Судогодской ЦРБ. На это из бюджета региона было перечислено 8,2 миллиона рублей. Но подрядчик решил провернуть свою схему. Он планировал необоснованно уменьшить затраты и не выполнять в полном объемы работы, предусмотренные контрактом.