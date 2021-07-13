Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 39 255 жителей.

Во Владимирской области на 13 июля подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 70 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском, 21 - в Гусь-Хрустальном, 19 - в Муромском, 11 - в Вязниковском районах. По 10 пациентов с ковидом прибавилось в Суздальском и Меленковском, по 8 - в Петушинском, Киржачском и Кольчугинском, по 7 - в Собинском и Гороховецком районах. По 5 инфицированных выявлено в Юрьев-Польском, Александровском и Судогодском, по 4 - в Селивановском и Камешковском районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 39 255 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9168 случаев во Владимире, 4680 - в Гусь-Хрустальном районе, 4298 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.