Первоначально сумма иска составляла 250 тысяч рублей.

Житель Александрова подал в суд на Министерство финансов, требуя выплатить ему 250 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В 2018 году мужчину подозревали в мошенничестве.Следствие длилось 13 месяцев, что, по мнению заявителя, причинило ему нравственные страдания. В результате из-за отсутствия состава преступления уголовное дело прекратили.Как сообщил истец, из-за трат на адвоката ухудшилось его материальное положение. Мужчина был лишён возможности полноценно работать, что доставляло истцу нравственные переживания. У него возникла депрессия и началась бессонница.В ходе рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что следственные действия не стали предметом страданий бывшего подозреваемого, но нанесли ущерб репутации александровца.За моральный вред Фемида постановила выплатить гражданину 30 тысяч рублей.