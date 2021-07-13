В отношении предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело.

Жительница Коврова прописала 99 мигрантов в доме площадью 74 квадратных метра. В отношении предприимчивой дамы возбуждено уголовное дело.С 1 июля 2020 по 30 марта 2021 года женщина зарабатывала на фиктивной постановке гастарбайтеров на учёт.«В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выяснилось, что она оформляла на них соответствующие уведомления о прибытии. При этом по данным Росреестра, жилпложадь не превышала 74 «квадратов», - отметили в прокуратуре Владимирской области.В результате на ковровчанку завели уголовное дело. Его ход и результаты находятся на контроле городской прокуратуры.