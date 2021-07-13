В подъезде одного из кольчугинских домов концентрация аммиака в 10 раз превышает норму. Местные жители три года жаловались на недобросовестного соседа, который превратил свою квартиру в

В подъезде одного из кольчугинских домов концентрация аммиака в 10 раз превышает норму. Местные жители три года жаловались на недобросовестного соседа, который превратил свою квартиру в свалку. Мужчина не поддерживал порядок в жилье и задолжал за коммуналку более 130 тысяч рублей. Жители устали от постоянного зловония и блох, которые плодились в квартире соседа. Обе комнаты