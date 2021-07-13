Мужчина не поддерживал порядок в жилье, не ремонтировал его, а долг за коммуналку превысил 130 тысяч рублей.

Администрация Кольчугинского района добилась продажи квартиры, которую собственник содержал в ненадлежащем состоянии. Мужчина не поддерживал порядок в жилье, не ремонтировал его, а долг за коммуналку превысил 130 тысяч рублей.На протяжении трёх лет на недобросовестного соседа жаловались жители дома. Он завалил обе комнаты мусором. В квартире были отключены свет, вода и газ. Лабораторные исследования показали 10-кратное превышение концентрации аммиака в подъезде. На требования привести жилище в порядок владелец не отреагировал.«Он собирал мусор из контейнеров. Дома жили кошки, которые загадили квартиру. Окна загорожены тряпками. В подъезде постоянно пахнет экскрементами», - рассказывали соседи.В результате суд удовлетворил иск чиновников и постановил продать недвижимость на торгах. Часть денег от сделки выплатят хозяину жилья, часть потратят на исполнение вердикта суда.