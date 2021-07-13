Стало известно, что 13 июля белорусский лидер Александр Лукашенко встречается в Северной столице с президентом России Владимиром Путиным.

Стало известно, что 13 июля белорусский лидер Александр Лукашенко встречается в Северной столице с президентом России Владимиром Путиным.В кремлевском пуле озадачились такой экстренной встречей глав двух государств. По словам источника телеграм-канала "Пул Первого", политики намерены обговорить дальнейшее сотрудничество в разных областях. Затронут Путин и Лукашенко и международные острые вопросы.Инсайдер заявил, что этот визит продолжает традицию личных встреч президентов для обсуждения насущных проблем. Источник добавил, что самолет Александра Лукашенко уже вылетело к месту назначения, передаетВ свою очередь автор телеграм-канала "Пул N3", журналист Дмитрий Смирнов отметил, что в графике Владимира Путина на эту неделюникакой встречи с белорусским коллегой не планировалось.Ранее пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков ничего не говорил СМИ о предстоящих переговорах с главой Белоруссии. Позже выяснилось, что политики условились о встрече еще 1 июля.Как писали "Дни.ру", недавно эксперт Глеб Павловский, говоря об отношениях между президентами России и Белоруссии,. Он считает, что белорусский лидер славится своим радикальным поведением.