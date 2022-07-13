По официальным данным 51% предприятия, а это более 136 млн рублей, теперь принадлежит структурам «Газпромбанка».

В Гусь-Хрустальном Александр Берёзкин продал арматурный завод «Гусар». По официальным данным 51% предприятия, а это более 136 млн рублей, теперь принадлежит структурам «Газпромбанка». Оставшимися 49% владеет председатель совета директоров Ваник Ванунц.Продукция «Гусара» используется в нефтегазовой промышленности. За 20 лет работы производство стало одним из крупнейших в отрасли. При этом прошлый год завод завершил с убытками. Новым гендиректором организации назначен Сергей Карачков, который ранее работал в госкорпорациях.Сейчас на предприятии работают более 1200 человек, а общая территория составляет 24 гектара.