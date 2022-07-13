Ранее Российская академия наук подготовила экспертное заключение о наличии необходимых оснований.

Врио губернатора Александр Авдеев и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв направили Владимиру Путину ходатайство о присвоении Коврову почётного звания «Город трудовой доблести». Ранее Российская академия наук экспертное заключение о наличии необходимых оснований.«Факты трудовой доблести и награждений трудящихся промышленных предприятий Коврова подтверждаются документами военных лет, материалами центральной и местной печати», — пишут в РАН.В годы Великой Отечественной войны здесь работали оборонные заводы и фабрики. Конструкторы разрабатывали новые виды оружия, в госпиталях лечили и выхаживали раненых бойцов. Размещались эвакуированные из блокадного Ленинграда.Так, с началом войны Инструментальный завод №2 перешёл на круглосуточную работу, а местный конструктор Василий Дегтярёв создал противотанковое ружьё. Предприятие отправило на фронт более 1,2 млн единиц различного вооружения.Ковровский машиностроительный завод выпустил 10 тысяч комплектов колёс для танка «Т-34», 25 тысяч корпусов для снарядов к установкам «Катюша», 2,5 млн корпусов мин, 40 тысяч корпусов для 100-килограммовых фугасных авиабомб, освоил производство осколочно-фугасной авиабомбы ОФАБ-100.Немалую лепту внесли: прядильно-ткацкая фабрика им. Н.С. Абельмана (выпустила более 65,6 млн метров ткани, из которой были сшиты миллионы солдатских гимнастёрок, брюк, бушлатов) артель «Швейпром» (изготовила 54,4 тысяч брюк и гимнастёрок) «Красный Октябрь» (трикотажные вязаные изделия), «Молот» (противогазные и брючные пряжки), «Прогресс» (лыжи для фронтовиков).В разгар битвы за Москву рабочие машиностроительного завода построили и вместе с другими заводами вооружили бронепоезд «Ковровский большевик», который 18 декабря 1941 года отправился на фронт.Все вышеперечисленное дает право рассчитывать на успешное рассмотрение пакета документов, отправленного Владимирской областью.