На днях Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор по весьма резонансному и даже шокирующему делу. На скамью подсудимых попали сотрудники правопорядка, которые брали взятки за информацию… об обнаружении трупов.

На днях Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор по весьма резонансному и даже шокирующему делу. На скамью подсудимых попали сотрудники правопорядка, которые брали взятки за информацию... об обнаружении трупов.Чёрный алгоритм«Оборотнями в погонах», которых привлекал «кладбищенский запах», оказались полицейские, работавшие в местном УМВД, - начальник смены дежурной части Бармин А.А. и его подчинённые: Полховская Е.А. и Китаева Д.И. Кроме того, в деле фигурировали трое других лиц, имена которых не раскрыли.Бывшие полицейские, вместе с представителем бюро ритуальных услуг Смирновым В.В., продумали и без зазрений совести воплотили следующий чёрный алгоритм. Как только «люди в погонах» получали информацию об обнаружении трупов, они «сливали» её своему подельнику, вместе с местоположением тел людей и контактными данными их родственников. Ушлый «ритуальщик» , который благодаря этому со 100% вероятностью перехватывал «добычу» у конкурентов по бизнесу, в долгу не оставался – щедро платил информаторам. Как рассказали нашему изданию в пресс-службе суда, с марта по сентябрь 2019 года Смирнов вручал своим «партнёрам» в полиции взятки, общая сумма которых достигла как минимум миллиона рублей.Однако возмездия злоумышленники не избежали. 2 сентября 2019 года Бармина задержали. «Прекрасная половина» банды получила подписки о невыезде.Меч ФемидыПеред лицом правосудия бывшие полицейские увиливать не стали – свою вину признали в полном объёме.Самый большой срок заслужено получил Бармин. Ближайшие 4 года он проведёт за решёткой (в колонии строгого режима). Кроме того, его лишили права занимать должности в системе МВД, связанные с осуществлением функций представителя власти на 8 лет.Остальные «торговцы мёртвыми душами» отделались легче. Полховская отправится на 3 года и 6 месяцев в исправительную колонию общего режима. Китаева проведёт в неволе 3 года. Думать о своём преступлении ей придётся также в колонии общего режима. Права занимать должности в системе МВД, связанные с осуществлением функций представителя власти, их лишили на 7 лет.Однако стоит оговорить один нюанс – «топтать зону» бывшие представительницы органов правопорядка отправятся лишь тогда, когда их дети достигнут четырнадцатилетнего возраста.Представитель бюро ритуальных услуг, который так сильно стремился разбогатеть на чужом горе, в итоге потеряет самое желанное – свои накопления. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Правда и в его случае есть небольшое послабление. Поскольку его содержали под стражей, назначенное наказание смягчили до штрафа в 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.Пока приговор в законную силу не вступил.