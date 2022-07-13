Оборудование оформят в лизинг на три года. Полностью деньги выплатят в 2025 году.

Владимирский «Центр управления городскими дорогами» получит 42,5 млн рублей на замену оборудования. Решение принято 12 июля на внеочередном заседании горсовета.Заместитель главы областного центра Олег Круглов уточнил, что деньги направят на закупку навесного оборудования, используемого при посыпке дорог пескосоляной смесью. Техника отслужила своё и теперь требуется замена пескоразбрасывателей, отвалов и щеток. Всего - 37 единиц.Оборудование оформят в лизинг на три года. Полностью деньги выплатят в 2025 году.