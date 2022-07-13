В Москве 18 июля стартует пилотный обучающий проект Бизнес-песочница. На семи очных встречах начинающим предпринимателям помогут преодолеть сложности при запуске бизнеса.

В Москве 18 июля стартует пилотный обучающий проект "Бизнес-песочница". На семи очных встречах начинающим предпринимателям помогут преодолеть сложности при запуске бизнеса.Проект организует ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). К участию приглашены выпускники стартап-школы МБМ и те, у кого уже есть проработанная бизнес-идея. Обучение бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru.Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уверен, что такой формат позволит будущим бизнесменам получить навыки и уверенность в развитии собственного дела."Бизнес-песочница" поможет начинающим предпринимателям под руководством бизнес-трекеров и спикеров доработать существующую идею до запуска успешного бизнеса", – сказал он.Обучение состоит из практических занятий по психологии и личной эффективности. Это поможет снять барьеры и страхи при открытии собственного дела.Так, на первом семинаре 18 июля "Психология предприниматели" участникам расскажут о правильном обозначении своих ценностей, познакомят с системой SMART, методом обратного планирования. В рамках темы "Личная эффективность" слушателям объяснят методики развития личного бренда.Обучение завершится 10 августа. Участники презентуют проекты другим слушателям и трекерам курса и при необходимости доработают их.Столица активно поддерживает предпринимателей в развитии их бизнеса. Так, Московский экспортный центр помогает ИП и организациям их продукции в странах СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.