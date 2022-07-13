На представителей администрации поселка Золотково Гусь-Хрустального района возбудили уголовное дело за халатность, из-за которой жильцы аварийного дома остались без нового жилья или

На представителей администрации поселка Золотково Гусь-Хрустального района возбудили уголовное дело за халатность, из-за которой жильцы аварийного дома остались без нового жилья или выкупной суммы. По данным Следкома по Владимирской области, чиновники несвоевременно признали аварийный дом №1 по улице 40 лет Октября подлежащем к сносу. Еще в октябре 2015 года межведомственная комиссия и региональная ГЖИ признали