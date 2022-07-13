Жители села Семеновское обеспокоены состоянием плотин на истоках Содышки. Они служат путепроводом для транспорта через реку. Их не ремонтировали с момента постройки, говорят местные. С

Жители села Семеновское обеспокоены состоянием плотин на истоках Содышки. Они служат путепроводом для транспорта через реку. Их не ремонтировали с момента постройки, говорят местные. С годами асфальт все ниже проседает в грунт. Бетонные ограждения, которые стояли у дороги, теперь отодвинулись на несколько метров. Если дамбы размоет водой, люди не смогут выехать из села. Римма Круглова,