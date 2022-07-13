Те, которые хотят приобрести подержанный, не совсем старый, в хорошем состоянии автомобиль, постоянно задаются вопросами: у кого купить, за какую цену, на какое из тысячи объявлений стоит обратить внимание и как проверить машину перед тем, как спустить на нее деньги. Эксперт Дмитрий Рюмшин дал совет таким людям.

Те, которые хотят приобрести подержанный, не совсем старый, в хорошем состоянии автомобиль, постоянно задаются вопросами: у кого купить, за какую цену, на какое из тысячи объявлений стоит обратить внимание и как проверить машину перед тем, как спустить на нее деньги. Эксперт Дмитрий Рюмшин дал совет таким людям.В последние годы все больше покупателей обращаются за помощью в автоподбор. Сейчас очень много компаний и частных специалистов, которые готовы проконсультировать и найти тот автомобиль, который отвечает требованиям водителя. Однако, как отметил Дмитрий Рюмшин в беседе с "Дни.ру", далеко не все готовы честно выполнять заказ, побрезговав "откатом" продавца. Даже обращение в знаменитую компанию по подбору машин, лицом которой является именитый человек, не даст 100% гарантии.Конечно, можно заняться поиском автомобиля мечты самостоятельно. В таком случае эксперт советует определиться с выбором конкретной модели: почитать отзывы, посмотреть непредвзятые обзоры на видеоресурсах, заглянуть на форумы владельцев похожих машин и почитать о проблемах с которыми они сталкивались."Так же советуем заглянуть на такие ресурсы, как wikimotors.ru, где достаточно досконально описаны болячки разных агрегатов устанавливающихся в понравившуюся вам модель машины", – сказал Рюмшин.После собранной информации и принятия взвешенного решения о готовности купить определенную марку и модель нужно поискать ее на сайтах объявлений. По мнению. эксперта, стоит посетить Авито, Авто.ру, Дром.ру, где самый большой выбор машин, а на остальные ресурсы не стоит тратить время."На всех вышеуказанных досках объявлений достаточно подробно можно отсеять все ненужное и оставить именно то, что мы хотим купить по таким показателям, как год, цена, пробег, кузов, объем и мощность двигателя, тип коробки передач, а иногда даже и по комплектации", – отметил собеседник "Дни.ру".Также он советует упорядочить оставшиеся варианты по цене, ведь так будет проще отсеять ненужное – то, что продается "по самому низу рынка": например, машины из такси или каршеринга, с множеством ДТП, большим количеством владельцев и со скрученным пробегом.