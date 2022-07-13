В регионе насчитывается 390 сельскохозяйственных организаций.

Владимирская область заняла в ЦФО 8 место по количеству сельхозпредприятий. Об этом сообщает Владимирстат.В регионе насчитывается 390 сельскохозяйственных организаций. В лидерах: Краснодарский край (1800), Дагестан (1400), Ростовская область (1300). В Центральном федеральном округе нас опередили Воронежская, Тверская, Московская, Курская, Калужская, Смоленская и Тульская области.Первая в истории России сельхозперепись прошла с 1 по 30 августа 2021 года. В ней приняло участие почти 17 млн производителей.