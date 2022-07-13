Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести проверку в отношении сообщений журналистки Лилии Яппаровой и издания Медуза (признано в России иностранным агентом). Он уверен, что упомянутое СМИ распространяет заведомо ложную информацию о провокациях против России.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести проверку в отношении сообщений журналистки Лилии Яппаровой и издания "Медуза" (признано в России иностранным агентом). Он уверен, что упомянутое СМИ распространяет заведомо ложную информацию о провокациях против России.По поручению Пригожина юрслужба компании "Конкорд" подготовила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении редакционного директора "Медузы" Татьяны Ершовой и журналистки Яппаровой, которые, по словам бизнесмена, опубликовали материалы, содержащие заведомо ложную информацию, которая имеет признаки государственной измены (статьи 207.3 и 275 УК РФ)."Уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин. — прим. ред.), я получил весьма странные вопросы от журналиста иноагента "Медузы" Лилии Яппаровой. Из них можно сделать вывод, что Лилия Яппарова, а также неизвестные мне сотрудники "Медузы", готовят массовые информационные провокации против России. В связи с чем прошу Вас возбудить уголовные дела против вышеуказанных лиц", – Пригожина пресс-служба "Конкорда".В 2021 году Министерство юстиции России признало "Медузу" средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, поскольку издание зарегистрировано в Латвийской республике.