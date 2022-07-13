Управление ФССП России по Владимирской области выдвинуло свою официальную позицию относительно вопроса о сносе гостиницы «Панорама». Ранее на приставов возбудили уголовное дело за

Управление ФССП России по Владимирской области выдвинуло свою официальную позицию относительно вопроса о сносе гостиницы «Панорама». Ранее на приставов возбудили уголовное дело за халатность при исполнении производства о сносе гостевого дома. В Управлении считают, что с 2018 года приставы принимают исчерпывающий комплекс мероприятий, дозволенных законом РФ. Владельца более 100 раз привлекали к административным штрафам, а