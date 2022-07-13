Близится латентная аннексия Западной Украины Польшей, считает обозреватель MK.RU.

Близится латентная аннексия Западной Украины Польшей, считает обозреватель MK.RU.На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, все украинцы имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке. На этот документ обратил особое внимание журналист Дмитрий Попов. В недавнем материале для MK.RU обозреватель отметил, что ранее это могли сделать лишь те, кто живет в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях Украины.Также Попов заметил, что на днях лидер Незалежной Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об так называемом особом статусе граждан Польши. В документе говорится о том, что поляки в соседней стране смогут трудоустроиться, вести хозяйственную деятельность, обучаться, рассчитывать на медобслуживание и соцвыплаты.Таким образом, Западная Украина, по мнению журналиста, быстро станет польским протекторатом, а это приведет к "латентной аннексии" территории Польшей. Это явление будет представляться украинцам как спасение от мнимой российской агрессии.По мнению обозревателя, подписанный Путиным указ и внесенный Зеленским законопроект – это документы "о путях раздела Украины".Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель операции – защита людей Донбасса, которые годами подвергались издевательствам и геноциду.