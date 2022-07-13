Избирком Владимирской области завершил прием документов от кандидатов на выборы губернатора региона 12 июля. За губернаторское кресло в регионе поборются пять кандидатов. Как и ожидалось,

Избирком Владимирской области завершил прием документов от кандидатов на выборы губернатора региона 12 июля. За губернаторское кресло в регионе поборются пять кандидатов. Как и ожидалось, на выборы заявились нынешний врио главы региона, Александр Авдеев («Единая Россия»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия – За правду»), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин («Партия роста»). Сейчас