Напомним, что голосование пройдёт в трёхдневном формате с 9 по 11 сентября.

Во Владимирской области завершена процедура приёма документов от соискателей на пост главы региона. В Избирком документы подали пять претендентов.Список кандидатов выглядит следующим образом: Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков (СР), Антон Сидорко (КПРФ), Александр Авдеев («Единая Россия») и Александр Субботин («Партия роста»). Теперь они собирают подписи депутатов и глав районов 33-го региона.Главный владимирский коммунист, к примеру, уже заручился поддержкой 80 представителей власти. До 27 июля выдвиженцы должны принести все необходимые документы. Последний день регистрации - 5 августа. Еще месяц политикам дадут на агитацию.Напомним, что голосование пройдёт в трёхдневном формате с 9 по 11 сентября.