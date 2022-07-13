В регионе состоялся смотр-конкурс сотрудников ведомства.

Во Владимирской области выбрали лучшего пожарного, начальника караула и диспетчера ГУ МЧС. Конкурс, который состоялся на стадионе «Прометей», включал в себя теоретические и практические задания. Мужчины бегали и подтягивались, женщины – отжимались и делали пресс.В итоге лучшим начальником караула признан Александр Наумов из посёлка Мстера, лучшим диспетчером стала Анастасия Аксенова из Мурома, а в состязаниях пожарных победил её земляк Сергей Ашин.В соревнованиях по боевому развертыванию лучшей стала команда 6‑го пожарно-спасательного отряда из Мурома.