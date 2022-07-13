Завершился прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на участие в конкурсе грантов мэра Москвы. Большинство претендентов ведут свою деятельность в столице более года.

Завершился прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на участие в конкурсе грантов мэра Москвы. Большинство претендентов ведут свою деятельность в столице более года.На конкурс подано 985 заявок. Это на 113 больше, чем в прошлом году, уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что треть заявителей участвует в конкурсе грантов впервые.Претенденты могут выбрать 12 номинаций. По словам заммэра, наибольшей популярностью пользуется "Молодежь Москвы" – заявки прислали 204 некоммерческие организации."В число наиболее востребованных категорий также вошли "Наше наследие" и "Благотворительность", – добавила Сергунина.Финальный список допущенных до участия проектов опубликуют 26 июля. В течение двух месяцев их будут оценивать экспертный совет и комиссия. Победителей назовут 26 сентября.Для участников создано несколько программ подготовки. Претендентам доступны индивидуальные консультации, очные занятия в мастерской проектов, вебинары опытных экспертов в области волонтерства, экономики и финансов, социального проектирования, управления персоналом.По сравнению с прошлым годом общая сумма грантов увеличилась с 400 до 600 миллионов рублей. Зарегистрированные больше года организации могут претендовать на грант до пяти миллионов рублей, а молодые НКО – до 500 тысяч.Гранты мэра Москвы на проекты некоммерческих организаций выделяются с 2002 года. Город поддержал порядка трех тысяч программ.Напомним, что в декабре прошлого года в столице конкурса грантов "Москва – добрый город". Победили 102 НКО. Они разделили между собой призовой фонд в размере 400 миллионов рублей.