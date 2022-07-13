Фемида не установила события преступления.

Гусь-Хрустальный городской суд генерального директора ООО «ЭкспоГласс» Александра Смирнова по делу обАлександр Юрьевич обвинялся в причинении особо крупного имущественного ущерба компании «РАСКО» в размере 81, 5 млн рублей. Его оппоненты из «РАСКО» пытались доказать, что договор аренды оборудования с «ЭкспоГласс» был заключён по заниженной стоимости путём обмана.Свою вину в инкриминируемом преступлении гендиректор не признал. Судья не установил факт причинения убытков компании «РАСКО» по заключённому договору. Доказательств обмана со стороны арендатора также не найдено.«А.Ю. Смирнов оправдан в связи с отсутствием события преступления», - резюмировали в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда.Напомним, что vlad.aif.ru несколько раз широко освещал историю с попытками и вторжения на Анопинский стекольный завод. От между хозяйствующими субъектами неоднократно простые сотрудники предприятия, которые работают на нем целыми семьями. С подробностями можно ознакомиться в материале по .