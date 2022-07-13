В пяти школах Владимирской области, в которых планировали провести капремонт в 2023 году, завершат работы уже в этом году. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Авдеев. Это

В пяти школах Владимирской области, в которых планировали провести капремонт в 2023 году, завершат работы уже в этом году. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Авдеев. Это стало возможным благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета. Ремонтные работы в этом году завершатся в следующих школах: во владимирской гимназии №35; в галицкой школе Гороховецкого района;