Власти затягивали процесс признания дома аварийным.

В Гусь-Хрустальном районе на чиновников администрации возбудили уголовное дело о халатности. Об этом редакции vlad.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, в октябре 2015 года на основании заявления жителей дома № 1 по улице 40 лет Октября посёлка Золотково, заключений межведомственной комиссии и госжилинспекции решено о признать строение непригодным для проживания. При этом чиновники вовремя не провели его обследование и не включили в список аварийных. Подлежащим сносу недвижимость признана лишь 23 мая текущего года. Из-за медлительности администрации постройка не включена в госпрограмму по переселению людей, которые до сих пор ютятся в опасном жилище.«Кроме того, из-за бездействия властей нарушены права жильцов на получение выкупной цены, либо на предоставление благоустроенного помещения», - уточнили в Следкоме.Расследование продолжается.Добавим, что затягивание сроков с признанием домов аварийными зачастую связано не с преступной халатностью, а с нехваткой средств на снос таких домов и расселение граждан. Из-за отсутствия реальной возможности выполнить свои обязанности власти и ищут мнимые причины для отказа, а потом получают подобные уголовные дела.