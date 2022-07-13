О грамотном вложении денежных средств в недвижимость рассказала сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

О грамотном вложении денежных средств в недвижимость рассказала сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.Инвестиции в недвижимость имеют целый спектр нюансов, и если правильно подойти к этому делу, можно получать высокий доход. В 2022 году могут быть интересны объекты двух направлений: первичный рынок и ИЖС, сказала Татьяна Волкова в беседе с "Дни.ру".Обратив внимание на тот или иной объект недвижимости на первичном рынке, необходимо оценить локации в целом. По словам эксперта, приобретать квартиру или дом нужно на развивающихся территориях с перспективой присоединения к крупным муниципальным образованиям."Например, сейчас только поле, но планируется строительство дорог, остановок метро – это очень мощный фактор. Либо это должна быть точечная застройка в центре города. Когда земли в центре уже нет и либо сносятся старые строения, либо выделяются территории бывшего общественного назначения (бывший троллейбусный парк или трамвайный, например)", – пояснила инвестор.Также на экономическую привлекательность объекта влияет грамотное использование кредитного рычага. За счет этого можно получать высокий доход. Если квартира была куплена на уровне фундамента, в течение нескольких лет она вырастет в цене на 20-30%."Не такая высокая доходность на первый взгляд. Но только если мы покупаем объект целиком за собственные средства. Если же мы вносим минимальный взнос, остальное берем в ипотеку под низкий процент (вплоть до 0,01% на время строительства или на весь период), то прирост составит практически 100% годовых", – объяснила финансовый консультант.Волкова отметила: для рентабельности инвестиций необходимо выбирать формат квартир, которые пользуются наибольшим спросом, в настоящий момент – евродвушки и студии. "В нашей компании мы помогаем клиентам получить доходность до 150-190% во многом благодаря грамотному подбору объекта", – добавила эксперт.Сейчас рынок загородного строительства начинает бурно развиваться, поэтому инвестиции в такие объекты становятся трендом. Дело в том, что банки начали кредитовать этот сектор так же, как рынок первичного строительства. Здесь при выборе объекта действуют аналогичные подходы: локация, транспортная доступность, инфраструктура, близость к лесу, воде. Все это значительно влияет на инвестиционную привлекательность."Начинающему инвестору нужно понимать: неважно ИЖС вы предпочтете или квартиру в многоэтажке, подбор объектов может занимать не один день и даже не один месяц. Так что запаситесь терпением", – сказала Волкова.Инвестору нужно научиться сравнивать варианты, определять перспективы прироста жилья, изучать рынок, смотреть на различные показатели: миграционная составляющая, развитие территории, инфраструктура, план присоединения территорий. Все эти факторы будут влиять на прирост стоимости объекта. Также, по словам эксперта, важно не боятся ипотечного рычага и наращивать капитал за счет чужих дешевеющих средств.