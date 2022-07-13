Кроме того, из-за ненадлежащей охраны лесного массива директор ГКУ ВО «Камешковское лесничество» привлечён к дисциплинарной ответственности.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку леса на 1,5 млн рублей. Фигурантов дела разыскивают полицейские.По версии прокуратуры, неизвестным лицом в границах Пенкинского участкового лесничества ГКУ ВО «Камешковское лесничество» вырублены деревья. Ущерб государству превысил 1,5 млн рублей.Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД, которое и завело дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Расследование находится на контроле природоохранного прокурора.Кроме того, из-за ненадлежащей охраны лесного массива директор ГКУ ВО «Камешковское лесничество» привлечён к дисциплинарной ответственности.