Во Владимирской области похоронили еще одного погибшего на Украине военнослужащего РФ. Прощание с Тимофеем Шишлаковым прошло в городе Костерево Петушинского района 12 июля. Военнослужащего

Во Владимирской области похоронили еще одного погибшего на Украине военнослужащего РФ. Прощание с Тимофеем Шишлаковым прошло в городе Костерево Петушинского района 12 июля. Военнослужащего похоронили на Аббакумовском кладбище. Прощание прошло в Крестовоздвиженском храме. По информации администрации Петушинского района, командир роты материального обеспечения 423 мотострелкового полка погиб при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.