Прощание прошло в Крестовоздвиженском храме. Военнослужащий похоронен на Аббакумовском кладбище.

В городе Костерево 12 июля похоронили погибшего на Украине Тимофея Шишлакова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петушинского района.Тимофей Андреевич - сын офицера. Он окончил местную школу, после чего учился в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. Звание лейтенанта ему присвоено 13 июня 2021 года. Военный командовал ротой материального обеспечения 423-го мотострелкового полка и сложил свою голову на территории соседнего государства.Почтить память офицера собрались друзья и сослуживцы, местные власти, ветераны боевых действий.Прощание прошло в Крестовоздвиженском храме. Военнослужащий покоится на Аббакумовском кладбище.