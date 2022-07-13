В Суздале 16 июля будет праздноваться XX юбилейный Праздник Огурца. Программу мероприятия обнародовала пресс-служба ВСМЗ. «Безграничное суздальское небо, уютный старинный городок, грядки с

В Суздале 16 июля будет праздноваться XX юбилейный Праздник Огурца. Программу мероприятия обнародовала пресс-служба ВСМЗ. «Безграничное суздальское небо, уютный старинный городок, грядки с ароматным укропом и огурцами, звонкие песни да озорные игры – это безусловно, один из любимых летних праздников в России, визитная карточка Владимирской области», – рассказали в музее. Праздник пройдет в режиме нон-стоп.