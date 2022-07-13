СК возбудил дело по статье об убийстве. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

В Суздале пьяный 83-летний пенсионер зарезал внука. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следователей, вечером 9 июля родственники отдыхали на приусадебном участке. Они начали припоминать друг другу старые обиды. Дед схватился за нож и вонзил его в грудь 38-летнего внука. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.СК возбудил дело по статье об убийстве. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.