Уже более 110 кубометров старых покрышек вывезено на переработку. В июне этого года подмосковное предприятие по переработке и утилизации отходов открыло во Владимире централизованный пункт

Уже более 110 кубометров старых покрышек вывезено на переработку. В июне этого года подмосковное предприятие по переработке и утилизации отходов открыло во Владимире централизованный пункт приема старых автопокрышек. Отработанные шины отправились на переработку. Власти города напоминают, что автомобильная резина в естественных условиях разлагается 120-140 лет и относится к 4 классу опасности. Использование отработанных покрышек для