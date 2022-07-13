Всего в 2022 году власти приобретут 76 машин.

Владимирская область закупила технику для уборки и ремонта дорог. Об этом в своём аккаунте «Вконтакте» рассказал Александр Авдеев.«Все мы помним как зимой дорожные службы не успевали вывозить сугробы с улиц и автомагистралей. Города и деревни оказались «в снежном плену». Для расчистки не хватало техники», - подчеркнул врио губернатора.Для решения проблемы в регион уже доставили 49 машин. Всего в 2022 году власти закупят 76 единиц.«В городе Костерёво жители просили обновить автопарк, на балансе у которого всего две машины в плохом состоянии. Для них приобрели автогрейдер», - уточнил Александр Александрович.Он добавил, что администрация области выбирает многофункциональную технику, которая зимой будет убирать снег, а летом — строить дороги.