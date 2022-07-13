Врачи Областного перинатального центра впервые провели операцию беременной пациентке с врастанием плаценты. Таким образом они спасли не только 33-летнюю многодетную мать, но и ее плод.

Врачи Областного перинатального центра впервые провели операцию беременной пациентке с врастанием плаценты. Таким образом они спасли не только 33-летнюю многодетную мать, но и ее плод. «Врастание плаценты – это всё более часто встречающаяся патология, связанная с избыточным прорастанием тканей плаценты в стенку матки. Основным фактором, способствующим развитию данной патологии, является рубец на матке, чаще всего