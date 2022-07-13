42,5 млн рублей выделили владимирскому Центру управления городскими дорогами на обновление зимней техники. Решение принято на заседании горсовета 12 июля. Оборудование оформят в лизинг до 2025

42,5 млн рублей выделили владимирскому Центру управления городскими дорогами на обновление зимней техники. Решение принято на заседании горсовета 12 июля. Оборудование оформят в лизинг до 2025 года (36 месяцев). Уже в этом году мэрия планирует оплатить 4,8 млн рублей. Всего в списке – 37 наименований. По словам представителей горадминистрации, на оборудование по посыпке дорог песком