83-летнему жителю Владимира предъявлено обвинение в убийстве 38-летнего внука на приусадебном участке в Суздале. Преступление произошло 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

83-летнему жителю Владимира предъявлено обвинение в убийстве 38-летнего внука на приусадебном участке в Суздале. Преступление произошло 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального Следкома. По данным следствия, родственники отдыхали в Суздальском районе. Выпив, они начали припоминать друг другу старые обиды, пока дед не схватил нож и не воткнул его внуку в грудь. От полученного удара 38-летний