В городе состоялся очередной рейд по проверке работы транспортных предприятий.

Во Владимире сотрудники МВД составили четыре протокола за нарушение правил перевозок. В городе состоялся очередной рейд по проверке работы транспортных предприятий.Основное уделялось обеспечению безопасности пассажиров. На конечной остановке «Левино поле» власти проверили 10 автобусов.«За нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса составлено четыре протокола», - уточнили в мэрии.В горадминистрации напоминают, что за отсутствие карты маршрута предполагается штраф от 5 до 300 тысяч рублей.Контрольные мероприятия продолжатся в других частях областного центра.