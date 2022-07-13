Владельцы хотят построить четырёхэтажный магазин и объединить торговые помещения.

Мэрия Владимира вынесла на публичные обсуждения проект перепланировки территории ТК «Тандем». Владельцы хотят построить четырёхэтажный магазин и объединить торговые помещения.Если все пойдет по плану, то после реконструкции появится 926 дополнительных парковочных мест, а также новые дороги. Проект предполагает продолжение улиц Полины Осипенко, Комиссарова, Гастелло и Промышленного проезда. Соединить улицу Куйбышева с проектируемым отрезком вдоль реки Рпень и М-7 предлагается при помощи возведения кольцевого пересечения по эстакаде с добавлением полос торможения и разгона. На новых участках дорог предусмотрены остановки и стоянки машин.Публичные слушания продлятся две недели - до 27 июля. С можно ознакомиться управлении архитектуры и строительства, расположенной на Октябрьском проспекте. Замечания можно подавать лично или через сайт мэрии Владимира.