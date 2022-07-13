Он состоится 17 июля в центре города.

Во Владимире 17 июля состоится обрядовый праздник «Вишнёвый Спас». Об программе праздника рассказали представители мэрии.Главными площадками станут: Патриарший сад, Спасский холм и улица Георгиевская. Локации будут работать 12 до 18 часов, а в 19.00 на смотровой площадке улицы Георгиевская стартует музыкальный open-air кавер-группы «Bride Town».Замначальника управления культуры и туризма Наталья Литвинова рассказала, что интерактивные музеи «Огни Владимира», «Эврика», «Суздальская дружина», Дом Пряника, кузница Бородиных, салон «Рукотворная Мстера» представят владимирцам на Спасском холме детские анимационные программы. У входа в Патриарший сад откроют информационную стойку с записью на бесплатные экскурсии по историческому центру. Они пройдут с 13 до 16 часов.Директор Патриаршего сада Елена Огудина рассказала, что их локация разместит мастер-классы, творческие мастерские и концерты. Входной билет будет стоить 200 рублей для взрослых и 80 - для детей, студентов и пенсионеров.На Спасском холме производители продуктов и рестораторы заготовили вишнёвые морсы, компоты, варенье, травяные чаи, сбитень, выпечку с вишневой начинкой, свежие ягоды, а ремесленники представят тематические сувениры ручной работы.Напомним, что два последних года «Вишневый Спас» не проводили из-за коронавируса.