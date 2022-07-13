Ранее СК возбудил по данному факту уголовное дело.

Судебные приставы Владимирской области отвергли . В пресс-службе ведомства прокомментировали историю с возбуждением уголовного дела.В УФССП заверяют, что с 2018 года принимаются исчерпывающие меры по демонтажу здания. Однако специалисты ссылаются на нерасторопность ресурсоснабжающих компаний. Напомним, что по закону, перед сносом гостевой дом необходимо отключить от инженерных коммуникаций.Так, «Владимирводоканал» отказался отключить воду в отеле и опротестовал постановление пристава в суде. Фемида встала на сторону УФССП, но разбирательства привели к затягиванию сроков. Похожая история сложилась с газом. Владельцы незаконной недвижимости якобы трижды самовольно подключались к сетям. Заявление о данном факте лежит в полиции. При этом объект до сих пор не отключён от электроснабжения.Теперь разбираться в «Санта-Барбаре», которая длится 5 лет, предстоит следователям.Напомним, что активная фаза сноса отеля началась в 2021 году, когда здание отключили от газа. В 2022 власти подачу воды. В свою очередь, хозяин «Панорамы» к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой пресечь, по его мнению, незаконные действия приставов. Однако, как мы видим, прокуратура Владимирской области подтверждает, что демонтаж производится на законных основаниях.