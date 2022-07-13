Как рассказала главный врач медучреждения Надежда Туманова, операцию провели Дмитрий Шабалин, Хачатур Ашракян и Анастасия Тюрина.

Во Владимире врачи перинатального центра спасли жизнь роженице с тяжелой патологией. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.В июле в роддом поступила 33-летняя жительница Владимира. На тот момент у беременной уже было трое детей. Всех малышей она родила при помощи кесарева сечения. На четвёртый раз у мамы выявили предлежание плаценты и врастание её в рубец на матке.Осложнение может привести к кровотечению и смерти пациентки. Раньше в таких случаях матку чаще всего удаляли. При этом женщин отправляли в федеральные клиники. Теперь местные медики освоили новый для себя метод – донное кесарево с проведением метропластики, иссечения участка матки с патологическим рубцом с целью восстановления целостности маточной стенки.Как рассказала главный врач медучреждения Надежда Туманова, операцию провели Дмитрий Шабалин, Хачатур Ашракян и Анастасия Тюрина. Они сохранили матку. В ходе хирургического вмешательства аппарат для аутотрансфузии крови Cell Saver, быстро обработал потерянную кровь и вернул её пациентке.Добавим, что во Владимирской области ежегодно насчитывается 5-6 случаев врастания плаценты в стенку матки. Благодаря непрерывному повышению квалификации в федеральных клиниках владимирские специалисты научились бороться с такими патологиями.