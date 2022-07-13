Во Владимире 13 июля прошел рейд по автобусам городских перевозчиков, по итогам которого полиция составила четыре административных протокола за нарушения. На остановке общественного

Во Владимире 13 июля прошел рейд по автобусам городских перевозчиков, по итогам которого полиция составила четыре административных протокола за нарушения. На остановке общественного транспорта «Левино поле» сотрудники мэрии, представители УГИБДД и специалисты Гостранснадзора проверили 10 пассажирских автобусов. В четырех из них были выявлены нарушения порядка использования автобуса. В мэрии сообщили, что в автобусах не было