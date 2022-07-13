С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152440 владимирцев.

Во Владимирской области на 13 июля выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, 2 - в Александровском, по 1 - в Юрьев-Польском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152440 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41461 заболевший во Владимире, 17961 - в Ковровском районе и 16833 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.