Строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов полностью ведётся за счет ПАО «Газпром».

Во Владимирской области ещё 8 населённых пунктов Ковровского и Судогодского района подключены к природному газу. К новым коммуникациям длиной 21,7 км планируется подключить 2365 домовладений и 9 котельных.Голубое топливо появилось в деревнях Языково и Мордвины, в посёлках Болотский, Красный Маяк, Красный Октябрь, сёлах Смолино, Иваново и Павловское.Вопрос догазификации находится на контроле администрации 33-го региона. Сейчас перед властями стоит задача до конца 2024 года проложить сети ещё в 288 сёл и деревень. В населённых пунктах, где работы уже завершены, можно подвести газ к более чем 28 тысячам домов.Строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов полностью ведётся за счет ПАО «Газпром».