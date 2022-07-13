Вот уже 13 лет в нашей области работает Правовая школа, главная цель которой – просвещать подрастающее поколение в наиболее актуальных и сложных вопросах социальной жизни. Активисты Школы ..

Вот уже 13 лет в нашей области работает Правовая школа, главная цель которой – просвещать подрастающее поколение в наиболее актуальных и сложных вопросах социальной жизни. Активисты Школы учат детей и подростков отделять зёрна от плевел в стремительном потоке информации, соблюдать «гигиену» в социальных сетях, проводят профилактику экстремизма и терроризма в молодёжной среде.Несколько дней назад представители Правовой школы побывали в подмосковном Солнечногорске, где в качестве экспертов выступили на площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».- В ходе форума мы рассказали слушателям о том, как противодействовать влиянию деструктивных организаций и идеологий на молодёжь. В своих выступлениях мы попытались акцентировать внимание на важных вещах - как определять достоверность информации, какие деструктивные организации существуют и какие меры ответственности предусмотрены российским законодательством за участие в таких организациях. Кроме того, мы освятили тему влияния экстремистов на молодёжь через социальные сети, - рассказал консультант Правовой школы Владимир Бекзадян.Представители Школы проводят просветительские мероприятия в самых разных местах – от детских оздоровительных лагерей, до колоний для малолетних преступников. К каждой аудитории находят особый подход. С детьми в лагере общаются непринуждённо, стараются донести важную информацию через игры и творческие задания. С ребятами постарше практикуют научно-практические конференции и «круглые столы».– Мы проводим профилактику в школах и колледжах, также устраиваем просветительские занятия в детских оздоровительных лагерях, местах лишения свободы, работаем с «трудными» подростками, которые состоят на учёте в полиции. Профилактика, прежде всего, строится на живом диалоге. Мы работаем в формате вопросов-ответов, добавляем разные элементы тренинговых упражнений, игры и так далее. В конце занятия всегда уделяем внимание мерам ответственности, уголовному и административному законодательству, - говорит консультант Правовой школы Карина Артёмова.Стоит сказать, что представители Правовой школы весьма продуктивно трудятся и на международном уровне. Например, недавно команда из нашего региона побывала в солнечном Узбекистане, где проходил Международный молодёжный конгресс. Поездку организовали в рамках фонда «Русский мир» Министерства иностранных дел Российской федерации.- Подобные мероприятия формируют у молодёжи активную гражданскую позицию, вовлекают в общественную, политическую, социальную жизнь своей страны и межгосударственное сотрудничество, - говорит руководитель Правовой школы Алла Быба. - Кроме того, это позволяет воспитать молодое поколение в духе общих гуманистических ценностей: дружбы и добрососедства, культуры мира, межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, истории и традициям других народов.