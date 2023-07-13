Александр Ремига, первый заместитель главы Владимирской области, рассказал о главных итогах...

Александр Ремига, первый заместитель главы Владимирской области, рассказал о главных итогах "Иннопрома".Владимирская область отмечена наградой "Прорыв года" на международной промышленной выставке "Иннопром-2023". Награду губернатору Александру Авдееву вручил лично Министр промышленности России Денис Мантуров. С "Иннопрома" делегация региона вернулась с "внушительным багажом". О главных результатах выставки в эксклюзивном интервью "Вестям" рассказал Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области. С куратором региональной экономики беседовала Мария Платанюк.