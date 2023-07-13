Пожар начался в лесу, из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. По данным телеканала , в результате техногенной катастрофы в селе Шайдуриха уничтожен 41 дом, из ..

Пожар начался в лесу, из-за сухой погоды и сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. По данным телеканала , в результате техногенной катастрофы в селе Шайдуриха уничтожен 41 дом, из которых 13 – постоянного проживания, остальные – дачи.В связи с пожаром в Невьянском городском округе ввели режим ЧС, пишет . Из населенного пункта эвакуировали 300 человек.По данным , в результате пожара погиб один человек. Еще двое пострадали, им оказали помощь.